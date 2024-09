Em Sidrolândia Vanda lidera pesquisa com 40% na estimulada

Pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-09462/2024, encomendada pelo CNPJ 03.955.300/0001-12, o Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou, no período de 28 a 31 de agosto deste ano, junto a 500 moradores de Sidrolândia (MS), com 16 anos ou mais de idade, a segunda pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura Municipal nas eleições 2024, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, a prefeita Vanda Camilo aparece na frente, com 25% das intenções de votos, sendo que na anterior, realizada em julho, o percentual foi 15%, tecnicamente empatada, considerando a margem de erro, com Rodrigo Basso, com 22%, sendo que na anterior o percentual foi 11%.

Logo depois aparece Luiz Lemes, com 1%, sendo que ele não foi citado na anterior, enquanto sendo que 1% dos entrevistados apontou outros nomes, sendo que na anterior o percentual foi 1%, e 55% das pessoas ouvidas não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 51%.

Estimulada

No levantamento estimulado, Vanda Camilo continua na liderança, com 40%, sendo que no anterior o percentual foi 36%, estando tecnicamente empatada, levando em consideração a margem de erro, com Rodrigo Basso, com 37%, sendo que no anterior o percentual foi 25%, e Luiz Lemes, tem 3%, sendo que ele não foi citado no anterior, enquanto 20% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que no anterior o percentual foi 8%.

Rejeição estimulada

No quesito rejeição estimulada, Vanda Camilo está na frente, com 28%, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 27%, enquanto Luiz Lemes aparece com 15%, sendo que ele não foi citado na anterior.

Por último, temos Rodrigo Basso, com 12%, sendo que na anterior o percentual foi 15%, enquanto 45% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 5%.

Vereadores

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também fez a avaliação dos vereadores de Sidrolândia (MS) e Chirley Basso lidera, com 3%, seguida por Joana Michalski, com 2,6%, Hudson, com 2,4%, Alfredo da Tabacaria, com 2%, Fernando Lima, com 2%, e Juscinei Claro, com 2%.

Depois, empatados com 1,8% cada um, temos Dr. Kennedy e Itamar, seguido por Cléber Barbosa, com 1,6%, e, empatados com 1,4% cada um, temos Candiane da Farmácia e Gringo. Já empatados com 1,2% cada um estão Adão Rogério, Policial Cris, Ademir Gabardo e Cledinaldo Cotócio.

Ainda empatados com 1,2% cada um temos Fábio Marques e Lê das Obras, Silvestre Zotti, enquanto empatados com 1% cada um estão Juscelino Pereira, Carlos Henrique, Ebim da Saúde e Emilson. Por outro lado, estão empatados com 0,8% cada um Carol Terra, Eliel Vaz e Gabriel Autocar

Também empatados com 0,8% cada um estão Marcio Cabeça, Rafael Rodrigues, Rodrigo Delmoro, Sérgio Bonzan e Valciane, enquanto empatados com 0,6% com um temos, Adelino da Saúde, Aldo Mãozinha, Ana Batista, Agamenon, Otoniel da Silva, Elaine Souza, Lima das Ferragens, Richad e Saulo do Posto.

A lista traz empatados com 0,4% cada um Afonsinho Brito, Cláudio, Cleiton Martins, Danilo Amaral, Éder, Graxa, Fernanda, Fredinaldo, Gilson, João Delasta, João Frete, Junior Feline, Juvenal, Laércio, Leila, Léo, Luiz Pôr do Sol, Maria Fiúza, Oziel Antonio, Rose, Valdinei e Wilson Perez.

Para encerrar, empatados com 0,2% cada um, temos Ademar da Manutenção, Campos, Claessio, Credina, Douglas Insulfilme, Edilannei, Giovani, Gerson, Josimar Clementino, Pato, Mara, Pedro Fernandes, Roseli, Sujinho, Ueber e Will Ximenes, sendo que 41,4% não sabem ou não responderam.

Avaliação prefeita

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também fez a avaliação da administração da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, e 43% dos entrevistados consideraram regular, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 33%.

Já para 27% dos entrevistados, a gestão dela é ruim ou péssima, sendo que na anterior o percentual foi 27%, e para 25% é boa ou ótima, sendo que na anterior o percentual foi 35%, enquanto 5% não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 5%.

Avaliação governador

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou que o governador Eduardo Riedel (PSDB) no município é considerado bom ou ótimo para 48% dos entrevistados, sendo que no levantamento anterior o percentual foi 52%.

Já para 27% dos entrevistados ele é regular, sendo que no anterior o percentual foi 23%, e para 16% ele é ruim ou péssimo, sendo que no anterior o percentual foi 15%, enquanto 9% não sabem ou não responderam, sendo que no anterior o percentual foi 10%.

Avaliação presidente

Com relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 40% dos entrevistados consideram ruim ou péssimo, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 45%.

Já para 30% dos entrevistados ele é bom ou ótimo, sendo que na anterior o percentual foi 26%, e para 26% ele é regular, sendo que na anterior o percentual foi 24%, enquanto 4% não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 5%.

RANKING BRASIL INTELIGÊNCIA

WhatsApp: (67) 99968-0055/(67) 999623334

E-mail: rankingpesquisa@gmail.com

www.rankingpesquisa.com.br

Ouça a Rede de rádios Top FM:

– Rádio Bioceânica FM 102.3 – Caracol

– Rádio Nossa FM 96.7 – Caarapó

– Rádio Nossa FM 90.9 – Camapuã

CRÉDITOS: www.topfm.top/RANKING PESQUISA