Em solenidade, presidente Carlão homenageia pastores e destaca contribuição para sociedade

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram nesta quarta-feira (19), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal do Pastor Evangélico. Na solenidade foi outorgada a Medalha Legislativa Pastor Evangélico “Apóstolo Edilson Vicente da Silva”, comenda criada por meio da Resolução n. 1.272/18.

A homenagem foi promovida por indicação do vereador Papy e realizada no Plenário “Oliva Enciso” da Casa de Leis. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), participou da solenidade.

“Estou homenageando o Cicero Rocha de Sousa Junior, Pastor Presidente da Igreja Evangélica O Templo do Amor do Deus de Israel e a Pastora Maria Rosa Lopes da Costa. Também acompanhei a entrega dos homenageados do vereador William Maksoud. Era amigo do falecido Apóstolo Edilson Vicente da Silva, que dá nome a medalha, pai do vereador Papy. Sei o quanto trabalhou através da igreja em favor da evangelização e do bem comum.

Essa homenagem é em reconhecimento do trabalho dos pastores e pastoras em favor da sociedade, usando como cerne da fé o Cristianismo e os preceitos de amor e fraternidade”, disse Carlão.