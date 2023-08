Em solenidade, vereador Dr. Loester homenageia personalidades de destaque em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (24), o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr Loester homenageou com o Título de Cidadão Campo-grandense três personalidades que fizeram a diferença para o desenvolvimento da Capital. Receberão a honraria, Silvio Amaral Nogueira Lima, Maria Aparecida de Oliveira do Amaral e Elizabeth Anache.

A cerimônia de entrega das homenagens aconteceu, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Palácio Popular da Cultura e é em comemoração aos 124 de Campo Grande.

Na ocasião, foram entregues Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito, com cada vereador homenageando três pessoas.

Com grande experiência no Poder Legislativo, e já habituado a participar desses eventos, Dr. Loester afirmou que o sentimento de emoção é sempre o mesmo. “Em uma ocasião tão especial, essa homenagem representa o nosso respeito por Campo Grande, e demonstra um pouco do nosso reconhecimento para as pessoas que tanto trabalham pela nossa Capital”, afirmou.

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS

Com um extenso currículo na área jurídica, Silvio Amaral Nogueira Lima receberá a Medalha de Mérito Legislativo, e é o atual promotor titular da 61ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Além disso, também já atuou em investigações do GAECO – (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Maria Aparecida de Oliveira do Amaral receberá o título de cidadã Campo-Grandense e é enfermeira, casada, natural de Cassilândia, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional de Fernandópolis, tem especialização em enfermagem obstétrica pela Universidade Federal de São Paulo, foi vereadora de Campo Grande entre 2017 e 2020, e atualmente é enfermeira assistencialista da Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa.

Elizabete Anache é nascida em Campo Grande, possui mestrado em Garantismo Direitos Fundamentais e Processo Judicial pela Universidade de Girona-Espanha. Foi aprovada no concurso da magistratura estadual em 1994 e ocupa o cargo de desembargadora na 1ª Câmara Criminal e na 2ª Seção Criminal desde 2019. Atualmente é coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e supervisora da Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (COVEMS). Na ocasião, ela receberá o título de Cidadã Benemérito.