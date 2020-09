A colaboração e empatia dos funcionários fizeram com que criassem estratégias para ajudar o próximo. O cenário de pandemia da Covid-19 trouxe, para muitas famílias, uma realidade difícil. No entanto, em circunstâncias delicadas, a solidariedade pode contribuir para uma melhora de quadro. E, motivados pela solidariedade, os colaboradores do Hospital Cassems Aquidauana arregaçaram as mangas e se uniram por um propósito maior: ajudar o próximo.

A secretária administrativa da gerência da unidade hospitalar, Gilmara Maria de Menezes, conta que, durante a pandemia, os colaboradores souberam de muitas famílias que passavam necessidade naquele momento, então, já tinham a intenção de realizar uma campanha de doações. “No dia 16 de agosto, um temporal assolou a cidade de Aquidauana e soubemos que uma funcionária do hospital teve a sua casa atingida. A gerência da unidade hospitalar autorizou que usássemos os nossos grupos para mobilizar uns aos outros e, então, criamos uma corrente de solidariedade”.

De acordo com Gilmara, a adesão por essa campanha de doação pelos colaboradores foi imediata. “Conseguimos adquirir telhas novas para cobrir a residência da colaboradora e de mais uma família. Também, montamos e entregamos mais de 20 cestas básicas e agasalhos”.

A secretária administrativa salienta que, com a união entre os colaboradores, muitas famílias foram ajudadas. “As cestas básicas e agasalhos foram entregues para moradores do município de Aquidauana e Anastácio. A realidade da pandemia já os assolava e, então, o temporal fez com que muitos ficassem em situação mais difícil ainda”.

Gilmara explica, também, que não só funcionários do Hospital Cassems de Aquidauana se dispuseram a ajudar, como também outras pessoas. “Tivemos, até mesmo, doadores anônimos que souberam da campanha e decidiram contribuir. Estamos num momento difícil e diferente de muitos que já vivemos. Acredito que precisamos ter empatia e amor ao próximo. Se cada um doar um pouquinho de si, no final, teremos um mundo melhor”.