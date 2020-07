Jesuíno Silvério, liderança no assentamento, afirma que chegou a hora de Terenos se tornar um importante núcleo de produção agrícola no Estado

Com experiência profissional e vivência no ramo agrícola, Jesuíno Silvério se coloca à disposição do partido como pré-candidato a vereador na cidade de Terenos pelo DEM. Em entrevista concedida à nossa reportagem, Jesuíno, morador do assentamento Santa Monica, disse que para representar a população de Terenos e região tem que ser uma pessoa embuída de bons propósitos e capacidade de suplantar as dificuldades, pois é uma tarefa muito árdua, mas não impossível. Sua bandeira maior é melhorar a qualidade de vida da população de Terenos através de ações pró-ativas durante o seu mandato.

LIDERANÇA

Católico, liderança no Assentamento Santa Mônica, Jesuíno Silvério é o segundo coordenador da paróquia São Francisco de Assis (Assentamento Patagônia), além de ter sido uma peça importante na construção do salão da Igreja do assentamento. Outra conquista de Jesuíno, junto ao Incra, foi a perfuração de um poço artesiano que abastece 40 famílias; bem como, um segundo poço, este com incentivos da prefeitura municipal de Terenos, que estava em construção, mais por motivo da pandemia do Coronavírus as obras pararam e, quando pronto, levará água potável para mais 50 famílias.

“Temos mais projetos prontos, só esperando a aprovação junto ao Incra e a prefeitura de Terenos para implantação de mais poços artesianos na região, para que todos do assentamento sejam comtemplados, uma medida que ajudará a produção agrícola de todos”, disse Jesuíno.

POTENCIAL AGRÍCOLA

Jesuíno acredita que a região tem um potencial agrícola que deve ser explorada com novos investimentos a região pode se tornar referência nas produções. Um abaixo-assinado, encabeçaodo por Jesuíno, está sendo realizado, com o objetivo de tornar uma rodovia estadual a estrada vicinal de Santa Mônica para ligar as cidades de Campo Grande, Sidrolândia e Terenos, ajudando os produtores no transporte das mercadorias e na produção agrícola.

“Os produtores do Assentamento Santa Mônica poderão distribuir e atender todas as cidades do Estado e até exportar, caso for necessário”, afirmou.

DESAFIOS

A região de Santa Mônica possui muitos desafios, além da estadualização da estrada vicinal, a região precisa de investimentos no Posto de Atendimento à Saúde dos Assentados, além de uma unidade de segurança da Polícia local.

Segundo Jesuíno: “transformar Santa Mônica em referência nacional em assentamentos rurais é fácil, pois os recursos para isso existem, o que precisamos é ter políticos e pessoas comprometidas com o nosso assentamento e com nossa cidade e população. Acredito que se trabalhamos todos juntos em prol do coletivo, conseguiremos alcançar o objetivo que é de todos”. Finalizou Jesuíno Silvério.