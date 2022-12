Às vésperas do Natal, o senador Nelsinho Trad já conseguiu a liberação R$ 2,4 milhões de recursos federais para Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, o parlamentar conquistou mais R$ 1,3 milhão ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, para ações de prevenção e combate a incêndios em Mato Grosso do Sul. “Uma boa notícia que veio de Brasília, demanda essa que nos chegou pelo vereador Chicão Viana, de Corumbá, para proteger o Pantanal”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Ao todo, a corporação já recebeu R$ 12,8 milhões do Ministério da Justiça por intervenção do senador Nelsinho Trad, nestes últimos quatro anos. Só, neste ano de 2022, foram R$ 11,7 milhões liberados. “Começamos o ano com a meta de superar as conquistas dos períodos anteriores e estamos fechando o ano com o objetivo alcançado”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Dois Irmãos do Buriti

Na tarde da última quarta-feira, o senador Nelsinho Trad conseguiu destravar o pagamento de R$ 620 mil reais para o município de Dois Irmãos do Buriti, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos foram destinados para construção de Centro de Comercialização da Agricultura Familiar de Dois Irmãos do Buriti.

No começo da semana, foram R$ 564 mil do Ministério da Saúde para Alcinópolis, Inocência, Dourados e Laguna Carapã. “Estamos trabalhando com expectativa de atender até o último dia do ano todos os 79 municípios”, afirmou o senador Nelsinho Trad.