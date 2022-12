Com investimento de R$ 3,2 milhões, o Governo do Estado inaugurou em Coxim o novo prédio do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ele também entregou a reforma geral de uma escola e uma arena esportiva, além de assinar ordem de início de serviço de implantação de 62 quilômetros da rodovia vicinal conhecida como Estrada da Barranqueira.

Na entrega do quartel, Reinaldo Azambuja destacou os resultados alcançado pela segurança pública de Mato Grosso do Sul. “Éramos o 15° e hoje somos o 4° estado mais seguro do Brasil. Tivemos uma mudança conceitual. Quando assumimos o governo, os bombeiros dividiam as roupas de combate à incêndio, os coletes estavam todos vencidos, tinha viaturas no toco. Hoje isso mudou. Temos a Polícia Civil que mais soluciona homicídios, somos o estado em que mais presos trabalham e estudam – isso é ressocialização -, e somos o 1° em apreensão de drogas do Brasil”, disse.

Já o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ressaltou o volume inédito de investimentos em segurança pública. “Reinaldo Azambuja foi o governador que mais fez pela segurança pública na história de Mato Grosso do Sul, não só com obras dessa envergadura, mas valorizando nossos homens e mulheres”.

A nova unidade da PM foi projetada para seguir um modelo padrão, que foi elaborado e aprovado com a participação dos militares. Ele tem sido implantado em municípios que não possuem sede própria da PM ou naqueles que possuem locais inadequados ao serviço.

Esse novo projeto arquitetônico inclui instalações adequadas ao trabalho administrativo e operacional: guarita, alojamento masculino e feminino, alojamento para oficiais, banheiros, vestiários, cozinha, refeitório, anfiteatro, depósito, uma sala forte de armamentos, sala de instrução para 65 pessoas e outras 17 salas administrativas, atendendo todas as exigências de acessibilidade e proteção contra incêndio.

Até então, o quartel de Coxim funciona em um prédio alugado, que precisou ser adaptado às demandas da Polícia Militar. A entrega de hoje deu fim a despesa de 23 anos de pagamento de aluguel do atual prédio que abriga a corporação.

O novo Batalhão de Coxim possui 965 m² de área construída e beneficia também as polícias de Rio Verde, Pedro Gomes, Sonora e Alcinópolis, todas de responsabilidade de Coxim.

Em nome da população de Coxim, o prefeito Edilson Magro agradeceu os investimentos. “A população jamais esquecerá o que foi feito à cidade de Coxim. Em todos os locais vemos o que está sendo feito”, contou.

Reinaldo Azambuja também entregou a reforma geral da Escola Estadual Silvio Ferreira, no valor de R$ 3,16 milhões, após um ano e meio em obras.

A unidade escolar é a mais antiga do município. Os serviços executados no prédio contemplam adequação da edificação às normas vigente de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária, substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, reforma geral dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas internas e externas, serviços hidro sanitários e reforma da quadra.

A diretora da escola, Raphaela Leite Silveira, destacou a relevância do investimento. “É a 1ª reforma geral de uma escola em Coxim e essa é a escola mais antiga, então, é algo muito importante. Ela está 100% acessível, com dois elevadores e quadra coberta”.

Reinaldo Azambuja entregou ainda uma arena esportiva do programa “MS Bom de Bola”. Ela possui quadra de futebol society, arquibancada, luz de led e grama sintética, nos moldes da Arena Allianz Parque, em São Paulo, e da Arena da Baixada, em Curitiba.

E os investimentos continuam. O governador assinou ordem de início de serviço de implantação de 62 quilômetros da rodovia vicinal Estrada da Barranqueira, em um investimento de R$ 36,1 milhões.

Também participaram das agendas o secretário estadual Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica); secretário-adjunto Éder Tuta (Casa Civil); diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo; comandante-geral da PM, Marcos Paulo; e o deputado estadual eleito Júnior Mochi, além de prefeitos, secretários e vereadores da região.