Empossada no dia 18 de novembro deste ano, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) realizou em 30 dias de trabalho parlamentar, 16 indicações ao Governo do Estado para a realização de obras e melhorias em 13 municípios. Ela também fez emendas aditivas à Lei Orçamentária Anual da Assembleia Legislativa e conversou com prefeitos, vereadores e representantes de diversas cidades do interior, sobre ações nas áreas da saúde, infraestrutura, educação, cultura e lazer.

“Fiz indicações para municípios de diversas regiões do Estado e, em especial, da minha região do Conesul que conheço de perto as necessidades da população. São solicitações de obras, reformas, aquisição de equipamentos, enfim, vários pedidos emergenciais e urgentes para esses municípios”, afirmou Mara Caseiro. Além das indicações e das emendas aditivas à LOA, a parlamentar também fez três moções de pesar a pessoas queridas da sociedade sul-mato-grossense.

Para 2021, a deputada disse estar empenhada em fazer ainda muito mais por Mato Grosso do Sul. “Continuarei trabalhando para que os municípios e os queridos sul-mato-grossenses tenham melhor saúde, segurança, lazer e qualidade de vida. Torço para que 2021 seja um ano livre da pandemia da Covid-19, com uma vacina eficaz e que atenda a todos os cidadãos. Desejo muita paz, serenidade, prosperidade e saúde a todos os amigos e amigas. Feliz Ano Novo”, declarou.