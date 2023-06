Em vantagem, DEC/Operário está a um empate das quartas

Semifinalista na edição passada, o DEC/Operário abriu vantagem em busca da classificação em sua estreia na 7ª edição da Copa do Brasil de Futsal Feminino 2023. Agora, o Galo está a um empate de avançar para as quartas de final da competição.

A partida decisiva contra o Futsal Sem Drogas (MT) será neste sábado, no ginásio Guanandizão, às 19h.

O primeiro jogo entre as equipes, disputado no fim de semana, no ginásio Fiotão, em Várzea Grande (MT), terminou com a vitória do Operário, por 4 a 0.

Os gols da partida foram marcados pelas jogadoras Bruninha, Belinha e a pivô artilheira do Galo, Aninha, que marcou duas vezes.

Em entrevista para o Correio do Estado, o treinador do DEC/Operário, Luiz Gustavo Paiva, falou sobre o desempenho da equipe na estreia da Copa do Brasil.

“Em relação ao jogo, nossa equipe se portou bem, controlando todas as ações, tendo o controle da partida o tempo todo. Foi uma partida muito segura da nossa equipe. A expectativa agora é de repetirmos a boa partida que fizemos no jogo de ida e confirmar nossa classificação. Sabemos que não tem nada definido ainda, então, vamos manter o foco e fazer o nosso melhor”, disse o técnico.

Mesmo com a goleada aplicada contra a equipe mato-grossense, de acordo com o regulamento da competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), uma vitória por qualquer placar do Futsal Sem Drogas no jogo da volta leva a decisão para a prorrogação.

Se no tempo adicional a partida terminar empatada, o confronto é decidido nos pênaltis.



Nas últimas duas edições da competição, Mato Grosso do Sul terminou na terceira colocação, com o DEC/Operário chegando nas semifinais da Copa do Brasil.

Perguntado sobre os objetivos do clube no decorrer da competição, Luís Gustavo ressalta que o time espera chegar nas principais fases do torneio.

“Nosso objetivo é sempre chegar o mais longe em todas as competições. Sabemos que até lá temos equipes qualificadas pela frente. Independentemente do adversário, sempre daremos o nosso melhor para conquistar nossos objetivos”, afirmou.

No ano passado, o DEC/Operário enfrentou o Futsal Sem Drogas, na primeira fase, a Serc/UCDB, nas quartas de final, e foi eliminado pelo Stein Cascavel (PR), na semifinal.



SERC/UCDB

A segunda equipe representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil também conseguiu sair com a vitória no ginásio Fiotão, em Várzea Grande (MT). A Serc/UCDB enfrentou o A. A. Uirapuru fora de casa e ganhou, por 3 a 2, das adversárias de chave. Com gol da jogadora Carol, da equipe de Mato Grosso, o time Salesiano começou perdendo o confronto no primeiro tempo.

Jana e Ana Caroline viraram o jogo para a Serc/UCDB antes do intervalo da partida. Carol deixou tudo igual novamente no reinício do confronto, porém, Dani garantiu a vitória da equipe sul-mato-grossense.

Para o treinador da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, o Nando, o desempenho das jogadoras foi positivo.

“Jogamos bem, mas temos de cuidar para não errarmos tantos gols, para ficar mais tranquilo o jogo de volta. A avaliação é positiva, já que tivemos alguns desfalques”, disse Nando.

Ao Correio do Estado, a fixa Bruna Elisbão, da Serc/UCDB, já havia comentado que o time enfrentou o mesmo adversário em edições passadas e, por este motivo, as jogadoras já conheciam o estilo de jogo do time de Mato Grosso.

“Pesquisamos sobre a equipe e descobrimos que se trata das mesmas jogadoras que enfrentamos na Copa do Brasil em 2021. É um time bem treinado, com meninas habilidosas e um esquema tático bom”, disse.

A Serc/UCDB só jogará a partida de volta no dia 2 de julho, em Campo Grande.

