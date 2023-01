Em viagem hoje (23) à Argentina, Lula diz que relação do Brasil com o vizinho “não deveria ter sido truncadas”. Em declaração à imprensa o presidente do Brasil; Lula ao lado do colega argentino Alberto Fernández pediu desculpas ao povo argentino por “grosserias” feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A viagem a Buenos Aires é a primeira do petista após reassumir presidência.