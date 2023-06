Em vídeo, Capitão Contar incentiva campanha voluntária de doações pró-Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem recebido ajuda voluntária de milhares de apoiadores para arcar com despesas judiciais após ser multado em cerca de R$ 377 mil, por decisão da Justiça de São Paulo, por não usar máscaras no evento do 7 de setembro. Por conta da dívida, ele chegou a ter os valores da conta bloqueados para pagamento da multa.

Aliados de Jair Bolsonaro, como o ex-deputado Capitão Contar (PRTB), estão realizando campanha voluntária em suas redes sociais pedindo doações para o “PIX do Bolsonaro”, que é direcionado ao CPF do ex-presidente.

Nesta segunda, o ex-deputado Capitão Contar convidou seus seguidores a participarem da iniciativa, contribuindo para que Bolsonaro pague essas multas. A campanha gerou engajamento de inúmeros apoiadores e muitos têm compartilhado nas redes sociais o comprovante de PIX, inspirando ainda mais doações.

“Bolsonaro foi um presidente que falou a verdade, que defendeu os brasileiros, enfrentou a corrupção e nos devolveu a esperança de viver em um país melhor. A perseguição que vemos agora, são tentativas de se vingar dele, pois Bolsonaro continua sendo uma liderança que influencia milhões de brasileiros. E é por isso que estamos fazendo essa campanha voluntária. Para ajudar a pagar o preço por ter sido um presidente honrado e honesto, que resgatou o sentimento de patriotismo e defendeu os valores da família”, afirmou Capitão Contar.