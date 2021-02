Com objetivo de acompanhar o andamento de obras e ouvir os anseios da população, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) esteve hoje (25), no município de Naviraí, com o secretário estadual de Gestão Política, Sérgio de Paula, o deputado federal Beto Pereira e o diretor-presidente da Sanesul Walter Carneiro Júnior. “Visitamos obras que estão em fase final de execução como a de saneamento na região do Distrito Industrial e a de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Tarumã”, disse Mara.

Contemplado com R$ 23 milhões no programa Avançar Cidades (primeira etapa), da Caixa Econômica Federal, Naviraí receberá também, investimentos de revitalização viária, com reperfilamento do pavimento asfáltico. “Somos parceiros da gestão da prefeita Rhaiza Matos como também dos vereadores que estão sempre buscando melhorias para o município”, destacou a deputada.

Após as visitas, as autoridades reuniram-se com o presidente da Câmara Municipal, vereador Ederson Dutra e os vereadores Rafael Volpato, Símon Rogério, Ricck Eventos, Rodrigo Sacuno e Milton Alves. “Falamos das demandas da cidade nas áreas de Infraestrutura e Saúde como, por exemplo, a situação crítica devido à Covid-19. Estamos atentos à situação e buscando resolver os problemas de forma rápida e eficaz”, afirmou Mara Caseiro.