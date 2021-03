Empenhado em ampliar o trabalho para as entidades que atendem pessoas com deficiência no Estado, o deputado estadual Neno Razuk (PTB) visitou hoje (18) o Cotolengo Sul-Matogrossense e conheceu um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido no local. Ele foi recebido pela coordenadora social Celisa Barros que mostrou sobre o que é desenvolvido para as pessoas com deficiência física e neurológica em todo Mato Grosso do Sul. “Todo esse trabalho é muito importante para o estado. Um atendimento fantástico que se estende a toda família. A comunidade em geral se beneficia, por isso é importante conhecer e valorizar” destacou Neno que colocou o gabinete à disposição para as proposições pertinentes aos direitos dos deficientes. Vale lembrar que o Cotolengo atende 200 pessoas, dentre elas 10 são residentes no local para maior amparo devido a variados motivos.

A reunião foi considerada positiva pela coordenação do local que expandirá os serviços e futuramente poderá atender até 400 pacientes. “Aqui prestamos atendimentos a pessoas com paralisia cerebral grave, leve, pacientes que ficaram com sequelas de doenças, autistas, deficientes físicos e alguns com Síndrome de Down. É satisfatório nosso trabalho, estamos sempre promovendo ações para angariar recursos a instituição para que ele não pare e não deixe de auxiliar essas pessoas que precisam de nós”, frisou a assistente social.