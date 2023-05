Emater-MG estimula a apicultura no Estado, com exportações em alta

A receita das exportações mineiras de produtos apícolas alcançou US$ 20,5 milhões, em 2022, o que representou um salto de 25% em relação ao ano anterior. No mercado interno, os apicultores também tiveram bons resultados. De janeiro a dezembro do último ano, a média de preços pagos aos produtores, de acordo com levantamento da área de comercialização da Emater-MG, apresentou altas em todos os meses, em relação a 2021. No acumulado de 2022, o preço médio foi 28,8% maior do que nos 12 meses do ano anterior. Os dados constam do Balanço do Agronegócio, produzido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

De acordo com a coordenadora estadual de Pequenos Animais da Emater-MG, Márcia Portugal, os principais compradores estrangeiros do mel produzido em Minas foram Estados Unidos e Canadá, seguidos pelo Japão e pelos países da União Europeia. “Devido à grande diversidade da nossa flora, com variadas particularidades, o mel produzido aqui no Estado é muito apreciado em outros países”, explica.

Márcia Portugal informa que a produção mineira de mel chegou a aproximadamente 7 mil toneladas no ano passado, um valor recorde. A cadeia produtiva da apicultura garante ocupação para 45 mil pessoas em Minas Gerais. A coordenadora da Emater-MG lembra ainda que, além de mel e de própolis, a apicultura também fornece outros produtos de potencial econômico, como o pólen, a cera e a apitoxina (literalmente, o veneno da abelha, que pode ser utilizado como medicamento para alguns tipos de inflamação).

Capacitação

Com a importância econômica da atividade e o potencial natural de Minas para a apicultura, a Emater-MG (empresa estadual de assistência técnica e extensão rural, vinculada à Seapa) desenvolve uma série de ações para estimular a produção. “Oferecemos assistência técnica, tanto para associações e cooperativas, como aos produtores individualmente. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva como um todo”, informa Márcia Portugal. Além de capacitação, a Emater-MG repassa para produtores previamente selecionados kits de apicultura compostos por equipamentos como colmeias completas e ferramentas, além de uniformes de segurança e cera. Os materiais são adquiridos com recursos de emendas parlamentares e, devido à capilaridade da Emater-MG em todo o Estado, a empresa é a parceira encarregada da distribuição.

Apaixonada pelas abelhas, Márcia Portugal ressalta a importância delas para toda a cadeia produtiva da agricultura. “Esses animais são fundamentais na polinização de diversas culturas agrícolas. As abelhas são responsáveis por grande parte da produção de alimentos do nosso País”, afirma a coordenadora da Emater-MG.

A especialista destaca ainda a importância de outras espécies de abelhas, além da Apis mellifera (a mais conhecida produtora de mel). São as abelhas sem ferrão (conhecidas popularmente como jataí e uruçu, entre outros nomes) e mesmo as solitárias, que constroem seu ninho e realizam todas as atividades para mantê-lo e pôr os ovos sem ajuda de outras. Todas realizam o trabalho fundamental de polinização, que garante a produtividade agrícola.