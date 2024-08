Embaixador brasileiro, Breno de Souza é expulso da Nicarágua

O Brasil alertou a Nicarágua de que haverá consequências políticas e diplomáticas com a expulsão do embaixador brasileiro, Breno de Souza, no país governado pelo presidente de extrema-esquerda Daniel Ortega.

Breno desagradou ao governo nicaraguense por ter faltado a aniversário da Revolução Sandinista, no evento que ocorreu em 19 de julho. A ausência irritou o governo Ortega, que se sentiu desprestigiado.

A informação de que o governo Ortega decidiu expulsar o diplomata brasileiro chegou na quarta-feira (7) à noite ao Itamaraty. De acordo com informações a relação Brasil-Nicarágua já estava praticamente congelada nos últimos meses.