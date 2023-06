Embalados por Maria Cecilia e Rodolfo, casais curtem penúltimo dia de Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Foto: Diogo Gonçalves

O penúltimo dia da festa junina mais tradicional de Campo Grande, Arraial de Santo Antônio, reuniu mais de 10 mil pessoas na noite desta segunda-feira (12), na Praça do Rádio Clube. Embalados pelo romântico sertanejo, os casais curtiram o dia dos namorados, ao som da trilha sonora do Trio Violada e da dupla Maria Cecília e Rodolfo.

“Viemos ano passado e gostamos muito do evento, dos shows, da comida e esse ano decidimos vir comemorar o Dia dos namorados aqui no show da Maria Cecília e Rodolfo que é marcante para nós, fomos pela primeira vez quando estávamos nos conhecendo e agora comemoramos noivos”, conto o casal Viviane Pereira e Leandro Gomes.

Encabeçado pelo sanfoneiro Gerson Douglas, do antigo grupo Tradição, o Trio Violada deu início ao show às 19h. A banda que já passou pelo programa SuperStar, da Rede Globo, entregou muito alto astral com músicas desde a época do Tradição, sertanejo universitário, moda de viola e até mamonas assassinas.

Em seguida, foi a vez da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo, encerrar a agenda de shows da edição 2023. O clima de romantismo das letras de músicas de sucesso como “Eu vou cuidar de você” e “Mato e Morro por você”, embalaram a noite de casais que buscaram uma programação diferente para a comemoração da data mais especial do ano para os casais.

É o caso de Sônia e Doroteu Sardin, que pela primeira vez decidiram comemorar o dia dos namorados de 45 anos juntos no Arraial de Santo Antônio. “A festa está linda, é a primeira vez que nós estamos vindo e nos surpreendemos, muito melhor do que imaginamos, comida boa, preço bom, musica boa, tudo coberto, nem a chuva desanimou”.

Mais que uma dupla, os sertanejos também formam um casal fora dos palcos. Parceiros na música e no amor desde 2007, o casal deixou um recado aos apaixonados. “É um prazer enorme para nós estarmos aqui, onde tudo começou e estar aqui nessa data tão especial, nesse dia dos namorados, o casal mais apaixonado desse sertanejo vai entregar tudo para os casais e famílias aqui hoje”.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou do evento e ressaltou a importância do evento para a Capital. “Nós estamos na segunda edição do Arraial de Santo Antônio aqui na Praça Ary Coelho, que antes era realizado na Praça do Papa e nesses quatro dias de evento, mais de 25 mil pessoas passaram por aqui para ouvir musica boa, comer comida de qualidade, se divertir e mais que isso, ajudar o próximo e promover a solidariedade”, destaca.

A festa junina mais tradicional de Campo Grande chega em sua 21ª edição com diversas atrações como artistas renomados e Pratas da Casa, comidas típicas desde espetinhos, crepes, doces, arroz carreteiro, choripan, passando pelos tradicionais derivados do milho e o irresistível quentão, os produtos são vendidos nas 38 barracas instaladas na praça, onde cada uma é gerida por uma instituição que realiza trabalhos assistenciais. Todo o dinheiro arrecadado fica para a entidade.

Além de danças de quadrilha, celebrações religiosas e muita diversão garantida para todos os públicos de todas as idades.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande organiza e abre espaço para as entidades atuarem em prol das comunidades da Capital, já que é o evento tradicional de solidariedade para as instituições que realizam trabalhos assistenciais em Campo Grande. Neste ano são 38 barracas com uma diversidade gastronômica, bebidas e peças em artesanatos. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

O Arraial de Santo Antônio segue até a terça-feira (13), na Praça do Rádio Clube, sempre com a abertura das barracas as 18h.