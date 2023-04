Embarque de soja do Brasil já supera 10 mi t no mês; exportação de petróleo sobe

Com isso, o maior produtor e exportador global da oleaginosa já enviou 10,4 milhões de toneladas do grão ao exterior no acumulado deste mês. Em abril do ano passado, o país exportou o total de 11,47 milhões de toneladas.

Em geral, os volumes de soja embarcados em abril são elevados ou podem atingir recordes, com a maior parte da colheita da safra de verão já colhida e disponível para envio. A máxima histórica foi atingida em abril de 2021, quando a exportação somou 16,1 milhões de toneladas, conforme dados do governo.

Outro destaque é o petróleo, cujos embarques somaram 4,41 milhões de toneladas até a terceira semana de abril, com alta de 45% pela média diária, versus 4,45 milhões no mesmo mês completo de 2022, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

No caso do trigo, as exportações deste mês já superam o total registrado em abril do ano passado, com 230,95 mil toneladas versus 147,2 mil.

Em contrapartida, as vendas externas de carne bovina in natura caminham para terminar o mês no vermelho, com média diária de 5,57 mil toneladas até a terceira semana, contra 8,28 mil ao dia em abril de 2022.

Após suspensão temporária de negócios com a China ocorrida entre fevereiro e março, os preços da carne bovina exportada acentuaram perdas, limitando o interesse de vendas externas por frigoríficos, na avaliação da Scot Consultoria.