Embarques de carne de frango continuam sinalizando o melhor abril de todos os tempos

Naquela ocasião, a média diária embarcada (considerado exclusivamente o produto in natura) foi de 20.378 toneladas, volume que, agora, está sendo superado em mais de 17% e alcança as 23.875 toneladas/dias.

Em relação ao mês anterior (recorde mais recente) o incremento vem sendo superior a 13% e, portanto, deve corresponder a novo recorde. Pena, somente, que abril seja quase 22% mais curto (18 dias úteis, contra 23 dias úteis em março último). Daí um volume final menor, mas, ainda assim, representativo.

Dessa forma, mantidos nestes últimos cinco dias úteis de abril a mesma média diária da semana passada (20.217 toneladas/dia em quatro dias úteis), o total mensal irá girar em torno das 410 mil toneladas, novo recorde para um mês de abril e primeira vez na história das exportações que os embarques do quarto mês do ano ultrapassam as 400 mil toneladas.

Por ora, o preço médio registrado – US$1.883/tonelada – apresenta ganho de 1% em relação ao mês anterior, março de 2023. Mas se encontra 2,72% abaixo do valor registrado há um ano, em abril de 2022.