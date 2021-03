Essa semana a Embraer mostrou as primeiras imagens do teste feito com um protótipo de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A máquina, que ainda não tem um nome oficial, foi desenvolvida para funcionar como uma alternativa aos táxis aéreos tradicionais, funcionando por aplicativo, como o Uber, solicitando o táxi aéreo pelo celular. Desenvolvido pela Eve, setor voltado para mobilidade urbana criada pela EmbraerX, braço de inovação da empresa de aeronáutica, a máquina ainda está em escala reduzida, sem capacidade de levar pessoas e é controlada remotamente. Os próximos passos envolvem avançar no desenvolvimento de superfícies de controle, software e propulsão.

O protótipo possui dez hélices movidas por motores elétricos e pode ter dois rotores adicionais para melhorar o desempenho nos chamados voos de cruzeiro. Ainda assim, a máquina deve ter uma aparência inspirada em pequenos helicópteros de controle remoto e manter um estilo “futurista”.