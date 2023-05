Embrapa disponibiliza gráficos sobre evolução das cadeias de carnes e de produção de ovos nos últimos 50 anos

A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC disponibilizou três infográficos especiais sobre a evolução nos últimos 50 anos cadeias produtivas das carnes de frango e suína, além da produção de ovos, no site da CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos (embrapa.br/suinos-e-aves/cias), na seção “mapas e infográficos”). Os gráficos fazem parte do livro “Brasil em 50 alimentos”, editado pela Embrapa e lançado durante as comemorações dos 50 anos da Empresa no dia 26 de abril deste ano.

Os infográficos trazem informações comparativas entre 1970 e 2020 em quesitos como consumo per capita de cada alimento, posição brasileira nas exportações (colocação e participação no mercado), evolução da conversão alimentar dos animais, preços ao consumidor e o poder de compra do salário mínimo.

No caso da carne de frango, por exemplo, o consumo brasileiro era de apenas 3 kg por habitante ao ano em 1970. Em 2020, o consumo per capita havia passado para 46 kg de carne. Além disso, o Brasil não exportava carne de frango. Hoje, o país é o maior exportador mundial, com cerca de 30% de participação no mercado. E se em 1970 o salário mínimo da época podia comprar 48 kg de carne de frango, em 2020 o poder de compra subiu para 141 kg.

Os infográficos ainda trazem números sobre a suinocultura e a avicultura de corte nas granjas e na indústria, evolução por décadas entre 1970 e 2020 da produção e da exportação e participação das regiões do Brasil na produção de cada alimento.

As ilustrações podem ser baixadas e utilizadas gratuitamente. A CIAS ainda oferece outros 14 mapas e materiais gráficos, atualizados anualmente.

Brasil em 50 alimentos – O foco da obra “Brasil em 50 alimentos” são os produtos mais importantes do ponto de vista econômico e social e como a ciência e os pesquisadores contribuíram para a geração e desenvolvimento de cada um deles. Trata-se de uma homenagem da Empresa aos cientistas e às instituições que ajudaram o Brasil na transformação de importador em um dos maiores produtores mundiais de alimentos.

O trabalho de 359 páginas envolveu mais de 150 profissionais da Embrapa. Cada alimento é apresentado em seis páginas, a partir da contribuição e com a supervisão de especialistas. A primeira edição terá 350 exemplares. A versão digital está disponível em (embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1153294/brasil-em-50-alimentos).