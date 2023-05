Embrapa lança três cultivares de amendoim na Agrishow 2023

Três cultivares de amendoim de alta produtividade e adaptadas ao cultivo mecanizado em grande escala serão lançadas pela Embrapa durante a Agrishow 2023, feira internacional de tecnologia agrícola, que acontece de 1° a 5 de maio, em Ribeirão Preto, SP. As novas cultivares são direcionadas ao consumo de mesa e à indústria de alimentos e se destacam pelo alto teor de ácido oleico (acima de 75%), os grãos conservam suas qualidades por maior tempo depois da colheita, garantindo maior vida útil de prateleira. O lançamento aconteceu no dia 1° de maio no estande da Embrapa, com a participação da nova presidente da Empresa Sílvia Massruhá.

Segundo a coordenadora do Programa de Melhoramento do Amendoim da Embrapa, pesquisadora Taís Suassuna, as cultivares de amendoim alto oleico da Embrapa têm apresentado excelentes produtividades e adaptação ao cultivo no estado de São Paulo, comprovadas pelos diversos parceiros do programa. “O amendoim é uma cultura que tem oferecido excelente remuneração aos produtores, em função dos preços elevados nos mercados interno e externo nos últimos anos, motivando a expansão da área de cultivo tanto no estado de São Paulo quanto em outras regiões produtoras de grãos no Brasil”, explica.

O chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Algodão Daniel Ferreira destaca que a Embrapa tem trabalhado na prospecção de parceiros para produção de semente genética, para disponibilizar aos produtores de amendoim sementes com qualidade genética, física, fisiológica, sanitária, tendo em vista que a baixa oferta de sementes de qualidade tem sido um gargalo para a expansão da cultura. “Por sua proximidade com o maior polo produtor de amendoim do Brasil, acreditamos que a Agrishow será uma ótima ocasião para disponibilizar essas novas variedades aos produtores”, afirma.

Amendoim – BRS 421 OL

A BRS 421 OL possui ciclo tardio, em torno de 140 dias, com manejo adequado, pode atingir uma produtividade média de 5.100 kg/ha. Tem como diferencial os grãos de formato alongado e grandes, com 70% de retenção na peneira 38/42, o maior tamanho do mercado. É ideal para consumo in natura com ou sem película (blancheados), grãos tostados (snacks) e alimentos industrializados à base de amendoim, como doces, confeitados, entre outros.

É indicada para cultivo nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Ceará e Pernambuco.

Amendoim – BRS 423 OL

A BRS 423 OL possui ciclo médio (125 dias) e produtividade média de 5.200 kg/ha, com manejo adequado, com semeadura no início da safra. É moderadamente tolerante à mancha anelar, porém é suscetível às cercosporioses, exigindo manejo eficiente para alcançar o seu elevado potencial produtivo. Os grãos são de tamanho médio/grande de formato mais arredondado, com distribuição predominante nas peneiras 38/42 e 40/50, permitindo o destino dos grãos para os mercados de in natura e confeitos de grãos inteiros (mercados interno e externo) e de outros produtos à base de amendoim (paçoca, pasta, doces, etc).

É indicada para cultivo nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a cultivar é direcionada ao plantio no início do período chuvoso.

Amendoim – BRS 425 OL

A BRS 425 OL foi selecionada pelo seu excelente desempenho em situações de plantio tardio ou quando o manejo fitossanitário é deficiente. Possui ciclo de 135 dias, e produtividade média de 5.100 kg/ha de produtividade com manejo adequado. A cultivar se destaca pela alta rusticidade, com resistência parcial às cercosporioses e tolerância à mancha anelar.

Os grãos são de tamanho médio e arredondados, com predominância nas peneiras 40/50, atendendo aos mercados de produtos drageados (revestidos), pasta, paçoca e óleo vegetal.

É recomendada para cultivo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Ceará e Pernambuco.

SpecFit HR100

Durante o evento também será apresentado o SpecFit HR100, um equipamento que leva embarcado a técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para análise não destrutiva da qualidade de alimentos, processados ou in natura, de forma rápida e não destrutiva. Desenvolvido em parceria com a startup Fine Instrument Technology (FIT), o SpecFit fará demonstração em tempo real do teor de óleo oleico em cultivares de amendoim lançadas na Agrishow.