A polícia de Nova Alvorada do Sul, investiga o estupro de uma adolescente de 13 anos, após a menor dar entrada no hospital da cidade embriagada, com ferimentos causados por acidente e lesões de estupro.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada até a unidade nesta terça-feira (10), depois de receber informações de uma menor visivelmente embriagada dar entrada no hospital com lesões causadas por acidente. Durante a realização dos exames, foi verificado que a menor também tinha marcas de estupro, mas ela não se lembrar do ocorrido.

A menor saiu escondida de casa durante a noite e os pais só descobriram quando foram acionados por uma ligação de vídeo por WhatsApp feita pela enfermeira que relatou sobre o estado de saúde da filha.

Os pais foram até a delegacia quando uma assistente social informou que aconteceram outros fatos além das lesões do acidente, como os sinais de estupro, mas a menor não se lembra ou não quis falar sobre o fato, que será investigado após o exame de corpo de delito