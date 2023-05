EMEI ganha mais quatro salas de aula e amplia 100 vagas no Bairro Buriti

Foto: Roberto Ajala

Localizada na Região Urbana do Lagoa, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta segunda-feira (29) a ampliação da EMEI (Escola de Educação Infantil) Maria Edwiges de Albuquerque Borges. Ato simbólico nesta manhã, que contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, pais de alunos e representantes da comunidade, marcou a entrega da revitalização da unidade, que ganhou mais quatro salas, uma cozinha e dois banheiros com acessibilidade.

A chefe do Executivo Municipal destacou o avanço do Juntos Pela Escola, o maior programa de mutirão de reformas já feito nas unidades de Campo Grande. “Esta é a 8° escola que entregamos revitalizada. A situação das unidades sempre me inquietou, algumas estavam há mais de 20 anos sem reforma ou manutenção e falo isso no passado, porque agora todas ganharão reformulações e terão a acessibilidade adequada. A educação é referência na nossa gestão e será destaque no país, pois vamos fazer juntos na prática e não apenas no discurso”, disse Adriane.

A Capital tem 205 unidades escolares, sendo 106 Emei’s (Escolas de Educação Infantil) e 99 de Ensino Fundamental. Diretora da unidade do Buriti há 22 anos, Dorca Mara Dagher disse que a reforma e ampliação é um sonho realizado. “A gente já tinha o espaço e veio a oportunidade da ampliação, que foi uma contrapartida da Prefeitura. Ganhamos mais 4 salas de aulas e com isso, mais 100 vagas. A nossa maior demanda era berçário e metade das vagas são para o grupo 1”, explicou.

Conforme a presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Pâmela Ferreira de Oliveira, a ampliação estava sendo aguardada por toda comunidade. “Aumentou o grupo 1 e 3 e eu sei que muitos pais estão felizes porque agora podem matricular os filhos. Já recebemos mensagens de pais e responsáveis que estavam na lista de espero, que se dizem felizes com a notícia da ampliação”.

O aluno da Emei Vicente, de dois anos, é filho de Livian Alanys e Alexandre Yonima. O casal aprovou a reforma. “A escola foi toda pintada e esse espaço de ampliação ficou bem legal. A gente quer que o ambiente que nossos filhos ficam, seja de qualidade”.

Ana Paula Nogal Veron tem dois filhos matriculados na Emei, a Lívia de 2 anos e o Lucas, de 3 anos. Ela considera a reforma muito boa. “Essa ampliação foi maravilhosa, a gente quer qualidade no local onde nossos filhos ficam e isso foi entregue com a reforma. Fico muito feliz”.

Gleice Cruz é mãe de Davi, de quatro anos. “A ampliação beneficia a comunidade. Minha irmã por exemplo, estava na fila esperando pela vaga para colocar meu sobrinho nessa escola e agora vai conseguir”, afirma.

Segundo o presidente da Associação de moradores do Bairro Buriti, Élvio Pereira, as famílias da região estavam ansiosas por essa ampliação. “Como liderança do bairro, fico agradecido e aliviado, pois sei da dificuldade de muitas mães que precisavam deixar seus filhos em unidades mais perto de casa e agora, com essa ampliação, a espera termina aqui para muitas famílias”.