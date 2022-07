O deputado Barbosinha (PP-MS) tem se mostrado parceiro dos prefeitos de Mato Grosso do Sul. Costa Rica é uma das cidades em que o deputado tem tido o olhar atento a um dos setores que mais carecem de investimentos e que são mais demandados: a saúde.

O deputado destinou uma emenda parlamentar, que já foi paga para a prefeitura no valor de R$ 40 mil para ser utilizada em custeio e ações nos serviços de saúde, recursos do Fundo de Investimentos Sociais de 2021, paga ao município em abril deste ano.

“Esse dinheiro ajuda a fortalecer as ações de saúde para atender as pessoas que tanto precisam. Os municípios, os prefeitos precisam muito desse dinheiro para dar um atendimento mais adequado para as pessoas. Sabemos que sozinho os prefeitos não conseguem fazer sozinhos a excelência na saúde, por isso usamos nosso mandato para incrementar esse orçamento. Essa é nossa missão, assistir bem a população onde ela mora, no postinho perto de casa, no hospital da cidade e a gente só consegue isso com parceria”, esclareceu o deputado.

Uma grande parceria do deputado para garantir investimentos para o município tem sido a primeira-dama de Costa Rica, Márcia Alves que, ao lado do marido, o prefeito Cleverson Alves dos Santos, tem buscado recursos para atender as demandas da população.

“Ela não tem medido esforços para buscar apoio do nosso mandato para a administração do prefeito. A Márcia possui um trabalho especial, dedicado ao bem-estar das pessoas da nossa querida Costa Rica. Um trabalho que provoca mudanças na vida dos costa-riquenses e vamos continuar sendo parceiros de alguém que quer tanto o bem da população”, reforçou o deputado.

Capital Estadual do Algodão e dos Esportes de Aventura, Costa Rica, possui um grande potencial turístico em exploração e tem contado com o trabalho atuante do deputado Barbosinha que já levou mais de R$ 1,5 milhão em investimentos para a cidade. Na época que foi diretor da Sanesul fez gestão na Funasa para garantir que mais de 12,7 mil metros de rede de esgoto fossem construídas e 667 casas tivessem ligação para o sistema de esgoto. Na Secretaria de Justiça e Segurança Pública destinou, através do MS Mais Seguro, o maior programa de investimentos na segurança pública da história do Estado, cinco viaturas para as ações das polícias Civil e Militar do município.