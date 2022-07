Emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Gerson Claro (PP) ao município de Terenos está possibilitando que atendimentos sejam levados à população por meio do projeto “Saúde Onde Eu Estiver”.

Trata-se de um ônibus que leva aos bairros mais periféricos e à zona rural serviços médicos, odontológicos, de nutricionista, distribuição de medicamentos e agendamento de consultas.

“Essa semana, por exemplo, o ônibus está na Ponte do Grego, com todos esses atendimentos tão importantes para a população. Fico feliz em ver o resultado do nosso trabalho chegando a quem mais precisa”, afirmou Gerson Claro.

O recurso de R$ 80 mil, solicitado ao deputado pelo vereador Hélder Kasae (Xiru), foi empregado na reforma e adaptação do ônibus, visando proporcionar conforto e funcionalidade a essa ferramenta de saúde.