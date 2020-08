O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou, na última terça-feira, da assinatura do convênio para compra de implementos agrícolas destinados aos moradores da Aldeia Lagoa Rica Rica – Panambi, no município de Douradina.

Participaram também da assinatura do convênio o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, e o prefeito de Douradina Jean Sérgio Clavisso Fogaça. Com esses recursos será possível adquirir uma grade niveladora com controle remoto e uma carreta agrícola de metal com capacidade para 6 toneladas.

O convênio é resultado da emenda parlamentar do deputado Lidio Lopes que destinará R$ 30.000,00 e o município complementará com a contrapartida de 3 mil reais para a compra dos equipamentos que irá facilitar o preparo do solo e possibilitar a ampliação das lavouras, revertendo em mais renda e melhores condições de vida.

“Hoje tenho a alegria de estar cumprindo mais este compromisso feito com os moradores dessa aldeia e posso garantir que mais benefícios serão entregues nos próximos anos, conforme a necessidade dos moradores”, disse Lídio.