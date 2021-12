Uma emenda parlamentar coletiva da Câmara Municipal, que totaliza R$ 250 mil, garantiu a compra de uma ambulância nova para o maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande. A entrega foi feita durante solenidade na manhã desta quarta-feira (15), e contou com a presença de diversos vereadores e autoridades da área da saúde.

“Foi uma emenda coletiva, de 20 vereadores, que estão contribuindo com a sociedade. Todos na Câmara trabalhamos essa emenda para garantir esse repasse ao maior hospital de Mato Grosso do Sul. É a Câmara trabalhando em favor da população”, resumiu o vereador Dr. Victor Rocha.

Além do parlamentar, também contribuíram com a emenda os vereadores Betinho, Carlão, Clodoilson Pires, Gilmar da Cruz, Otávio Trad, Ayrton Araújo do PT, Beto Avelar, Coronel Alírio Villasanti, Dr. Jamal, Edu Miranda, Papy, Prof. André Luis, Prof. João Rocha, Prof. Juari, Ronilço Guerreiro, Silvio Pitu, Tiago Vargas, Zé da Farmácia, e ainda o vereador licenciado João César Mattogrosso, hoje secretário Estadual de Cultura e Cidadania.

Para o diretor da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, a ambulância vai agilizar o atendimento aos pacientes que precisam de auxílio. O veículo é equipado com oxigênio, maca e armário multiprofissional.

“É uma contribuição maravilhosa e vai nos permitir proporcionar aos nossos pacientes um transporte simples, mas firme. Nos dá oportunidade de dar um atendimento imediato e rápido. É uma contribuição muito grande. Vinte vereadores se uniram e nos proporcionaram esse benefício. Só temos a agradecer”, disse.