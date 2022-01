As emendas do vereador William Maksoud ao projeto de lei 10.319/21, a LOA (Lei Orçamentária Anual), que estima receitas e fixa despesas do município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2022, foram aprovadas no final do ano passado. A proposta prevê orçamento de R$ 4,798 bilhões, com um aumento de 2,9% em relação à previsão feita na LOA anterior, que era de R$ 4,651 bilhões.

Dentre as seis emendas de Maksoud incluídas na LOA (Lei Orçamentária Anual) deste ano, está a proposta para reforma da parte elétrica, pintura do prédio e implementação de laboratório robótica na Escola Municipal Padre Anchieta.

“O laboratório de robótica é um diferencial para os nossos alunos e todas as obras que visam melhorias nas unidades de ensino são essenciais”, comentou Maksoud.

O texto recebeu ao todo 526 emendas dos vereadores. Destas, 172 foram consideradas aptas e inseridas na proposta final. Elas totalizam R$ 171 milhões e representam 8,2% dos valores disponíveis no Tesouro.