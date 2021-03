Com destinação de emenda parlamentar, o deputado estadual Coronel David (sem partido), concretizou o sonho dos moradores do bairro Coophavila II e região, nesta sexta-feira (5), com a entrega dos equipamentos para cozinha industrial que resultará em cursos profissionalizantes e gratuitos na Associação de Moradores da Coophavila II em Campo Grande. Ao todo, foram destinados R$40 mil em emenda individual na compra de 53 utensílios de cozinha industrial para a comunidade. Com o recurso, foram adquiridos aparelhos como triturador de alimentos, câmara para crescimento de pães, congelador horizontal, forno turbo, batedeira planetária entre outros aparelhos.

O Coronel David aproveitou a visita ao centro comunitário e agradeceu o apoio e a parceria dos moradores e equipe que preserva desde o início do seu mandato. “É uma alegria estar aqui novamente, tudo isso que a gente faz é fruto do trabalho que nós estamos desenvolvendo no Mato Grosso do Sul, sobretudo em Campo Grande, nossa base eleitoral e principalmente aqui na Coophavila II que sempre abraçou o Coronel David. Só tenho a agradecer, tudo que a gente faz aqui é uma retribuição da confiança, da parceria que eu deputado Coronel David estabeleci com o Coophavila II”, afirma.

Para o presidente da associação, Ivanildo Soares, a ação de hoje é a realização de um sonho antigo. “Era um sonho e hoje virou realidade para nós aqui do bairro, graças ao deputado Coronel David que foi o único deputado que abriu as portas para nós e só temos a agradecer a Deus e a ele por essa parceria. Antes quando realizávamos um evento da comunidade, tínhamos que pegar alguns aparelhos emprestados e agora através dessa emenda, a comunidade terá tudo isso disponível e daqui 30 dias os cursos gratuitos de panificação, e os alunos vão aprender a preparar salgados, bolos, tortas, pães e de certa forma poderão aumentar suas rendas”, explica.

O pastor Carlos Aquino é morador da região há pelo menos 9 anos e pessoalmente agradeceu o parlamentar por mais uma ação concluída no bairro. “Eu tenho visto o crescimento do bairro através da associação e também contemplado o apoio do deputado Coronel David na nossa região que é considerada de ponta em Campo Grande. Nós temos visto que o Coronel David tem um olhar especial para nós e somos muito gratos, eu sou eleitor dele, precisamos ter políticos assim gente boa do nosso lado”, finalizou.