“Emenda impositiva é um instrumento que potencializa o trabalho parlamentar”, diz Papy sobre praça do Riviera Park

Depois de 2 anos, o vereador Papy (PSDB) está colhendo os frutos das emendas impositivas. Na sessão da Câmara Municipal de terça-feira (9), o parlamentar agradeceu a todos os envolvidos pelas obras da praça no bairro Riviera Park.

“Na semana passada, uma das nossas emendas impositivas de 2022 começou a ser executada no Riviera Park. Lá na periferia de Campo Grande falta muita infraestrutura, principalmente o asfalto que é a principal demanda dos moradores. Mas é um refresco, uma esperança que se renova ter uma pracinha com pista de caminhada, academia ao ar-livre, campo de futebol, iluminação e dar um pouco de lazer para aquela população”, afirmou Papy.

Segundo o vereador, foi muita luta para conseguir criar a legislação sobre as emendas impositivas ao lado do atual presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB).

“A gente lutou pelas emendas impositivas 2 anos atrás. É um instrumento que potencializa o trabalho parlamentar, tendo em vista que o Executivo Municipal lidera completamente o orçamento e a Câmara aprova esse orçamento, trabalha o ano inteiro na LDO, na Lei Orçamentária Anual, mas pouco participa desse orçamento na fase de execução. Então, as Emendas Individuais Impositivas é o modelo que Vossa Excelência “matou no peito”, como diz o jargão popular, e fez acontecer para os vereadores”, lembrou o tucano.

O presidente Carlão ressaltou a importância das emendas impositivas para a atuação do Legislativo junto à comunidade.

“A mesma satisfação que Vossa Excelência tem, é a que a comunidade do Riviera Park tem e a comunidade do Nova Olinda, do lado do Atacadão na saída para Cuiabá, tem. No ano passado, nós fizemos uma pracinha com pista de caminhada e parquinho para gurizada e iluminação. Então já estão valendo a pena essas emendas. O Orçamento não é só do Executivo, também é do Legislativo”, completou Carlão.