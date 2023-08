Emenda paga: em parceria com a vereadora Janete, Neno Razuk destina R$ 100 mil para saúde de Amambai

Amambai recebeu R$ 100 mil em recursos de emenda parlamentar enviada pelo deputado estadual Neno Razuk (PL) que serão destinados para investimentos na área de saúde do município. A emenda fundo a fundo – que vai direto para a conta da Secretaria Municipal de Saúde, foi solicitada pela vereadora Janete Córdoba que comemorou mais um repasse para o município. “Desde que assumiu o primeiro mandato o deputado Neno Razuk tem nos atendido e enviado recursos para nosso município, além de sempre se mostrar disposto a atender as demandas que são levadas pela nossa populacao”, destaca sobre a atuação em conjunto com o parlamentar.

Neno vê a parceria como muito positiva e acredita que as emendas podem fazer a diferença no dia a dia das pessoas. “Faço questão de ouvir as lideranças locais e Amambai esta bem representada com uma vereadora que está sempre presente a atuante. Um dos pontos mais sensíveis apontados pela companheira Janete é o da saúde e com certeza vamos continuar atendendo os pedidos e encaminhando para o governo as demandas apresentadas”, garantiu.

Emendas