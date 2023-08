Emenda parlamentar de Coronel David vai atender mulheres vítimas de violência doméstica em Ponta Porã

No dia 17 de agosto, o deputado Coronel David (PL) participou da cerimônia de assinatura e liberação das emendas parlamentares para o ano de 2023, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O parlamentar destinou o valor total de 2 milhões de reais para vários municípios de Mato Grosso do Sul. Entre eles, Ponta Porã, que recebeu 200 mil reais.

O prefeito Eduardo Campos disse, na ocasião, que antes da eleição (de 2022) Coronel David já tinha feito o compromisso de destinar recursos para o município. E reforçou que “Ponta Porá saberá reconhecer esta importante ajuda que o deputado tem dado à nossa população”.

Para o ano de 2023 a emenda destinada ao município da fronteira vai atender mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade, atendidas pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), programa executado pela primeira dama Paula Consalter Campos.

“Esta emenda vai ajudar a viabilizar os programas que serão lançados pela prefeitura de Ponta Porã e que farão parte das atividades do Centro Cultural de Empreendedorismo e Memória do Tereré”, explica Paula. “E os recursos serão investidos na aquisição dos insumos necessários para montar uma grande oficina de corte e costura, onde essas mulheres poderão aprender uma profissão e conquistar uma fonte de renda. O que essa emenda vai promover, no final, é ajudar a tirar essas mulheres da dependência econômica dos agressores”.

(Vereadora Anny Espinola e Coronel David)

A viabilização da emenda parlamentar foi intermediada pela vereadora Anny Espinola, parceira política de primeira hora do deputado Coronel David e que levou até o gabinete do parlamentar o pedido da primeira dama, Paula Campos.

“Coronel David é um grande parceiro de Ponta Porã, pois sempre está presente na cidade. Desde o meu primeiro mandato, em 2017, firmamos essa parceria e a partir de então muitas emendas foram destinadas por ele à Ponta Porã, principalmente para atender obras sociais, levando bem estar a quem mais precisa, como a compra do maquinário da lavanderia do abrigo municipal de crianças e adolescentes do município e a aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas municipais. E neste ano de 2023, a pedido da primeira dama, levei a demanda até ele, que imediatamente entendeu a necessidade desses recursos e destinou esses 200 mil reais para o projeto desenvolvido pelo FAC. A emenda será fundamental para ajudar muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica a desenvolver autonomia e independência financeira’’, ressalta a vereadora.

Coronel David enfatiza que o trabalho parlamentar vai muito além da elaboração de leis. “Nossa missão é, principalmente, compreender as necessidades das pessoas. É para elas que trabalhamos. E a destinação de emendas é maneira que temos de atender os que mais precisam. E isso é muito gratificante, principalmente quando encontramos projetos que mudam a vida das pessoas, como os desenvolvidos em Ponta Porã”.