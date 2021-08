Durante seu mandato, o deputado Barbosinha (DEM-MS) sempre defendeu as causas da educação e tem, neste segmento, um setor prioritário para estar presente na destinação de suas emendas parlamentares.

As escolas estaduais e municipais de Dourados estão entre as instituições educacionais contempladas com as emendas indicadas em 2020. O deputado garantiu R$ 160 mil para compra de notebooks, aparelhos de ar-condicionado, aquisição de materiais permanentes para a educação especial, kits de materiais pedagógicos, lousas, bebedouros e inúmeros itens utilizados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

As escolas municipais que irão receber os recursos são: Joaquim Murtinho, Bernardina Correa de Almeida, Neil Fioravanti – CAIC. A Escola Estadual Professor Celso Muller Do Amaral e a Creche André Luiz também estão incluídas na listagem que irão receber as emendas do deputado Barbosinha.

“A educação é uma das frentes de investimentos dentro do nosso mandato e dar suporte a essas escolas para que elas possam investir esses recursos e promover melhoria no ensino, é nosso objetivo. Temos construído uma parceria constante com as unidades escolares de Dourados e de todo o Mato Grosso do Sul. A educação das nossas crianças e dos nossos jovens vão definir o futuro deles e por isso, é tão importante investir na qualidade do que se ensina. Para isso precisamos contribuir levando todos esses materiais para dentro das unidades escolares”, definiu Barbosinha.

Uma das escolas, a Neil Fioravanti, vai receber recursos para serem aplicados na compra de materiais permanentes para a educação especial. Ao todo, na indicação das emendas de 2020, que serão pagas este ano, o deputado douradense garantiu R$ 240 mil para três municípios sul-mato-grossenses: Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Os 24 deputados estaduais tiveram R$ 1,5 milhão cada para destinar aos municípios e entidades para contemplar as áreas de educação, assistência social e as áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura. Ao todo foram assegurados, com as emendas, R$ 36 milhões para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.