Emendas de Rose Modesto garantiram asfalto a bairros da Capital e atendimento da Santa Casa

Com o repasse de mais de R$ 193 milhões via emendas individuais e de bancada, a pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), tirou da poeira e da lama milhares de moradores de diversos bairros da Capital e ajudou a garantir o funcionamento da Santa Casa, maior hospital de Mato Grosso do Sul.

Para obras de infraestrutura, foram destinados R$ 114.545.909,00 a Campo Grande. Na região do Imbirussu, foi realizada a modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial, e a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu.

Na região do Anhanduizinho, foi concretizada a pavimentação de ruas estratégicas nos bairros Aero Rancho e Parati. Na Bandeira, ocorreu a recuperação da malha viária da Rua Pontalina e da Avenida Guaicurus.

Por meio do Programa de apoio à recuperação de Malha Viária de Campo Grande, Rose participou da articulação do repasse de mais de R$ 5,8 milhões para a pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Noroeste, Jardim Nashville, Portal Caiobá, North Park e Jardim Centenário.

No Bairro Nova Campo Grande, também tem obras da pré-candidata a prefeita, Rose Modesto. Emenda de bancada levou investimento de mais de R$ 59,4 milhões para implantação da etapa G do Projeto de pavimentação de ruas no Fundo de Vale do Córrego Imbirussu.

No Bairro Jardim Mansur, emenda contemplou com asfalto vias que dão acesso às Ruas Domingos Jorge Velho, Felipe Camarão, Luiz Charbel e Avenida Rita Vieira de Andrade.

O trabalho de Rose como deputada federal também garantiu a 1ª Etapa do programa de pavimentação e drenagem no Bairro Bosque das Araras.

Vale destacar também a ação para a pavimentação e drenagem no Jardim Itatiaia. Foram asfaltadas as ruas Antônio Luiz de Freitas (da Zona Sul) e Manoel Francisco Leal (no Jardim Tarumã). As vias dão acesso aos bairros Vilas Boas, Tiradentes, Rita Vieira e Vila Carlota.

Com emenda individual, no valor de R$ 5.743.773,00, Rose cumpriu a promessa de pavimentação asfáltica e drenagens de várias ruas do Bairro Aero Rancho.

Santa Casa

Ciente da situação financeira e da importância da Santa Casa para a população de Campo Grande e do Estado, Rose reservou, entre emendas individuais e de bancada, R$ 35.962.535,00 ao hospital.

Do montante, mais de R$ 8.8 milhões foram aplicados na Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde na Santa Casa (DAY-CLINIC).

Para ajudar no custeio do hospital, Rose reservou mais de R$ 9,4 milhões da sua cota individual de emendas para o funcionamento da instituição de saúde e, via emenda de bancada, garantiu mais R$ 17,7 milhões para manter as portas abertas da Santa Casa.