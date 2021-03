O Velório do Coronel Adib aconteceu na Câmara de Campo Grande durante duas horas e foi marcado por inúmeras homenagens de familiares, amigos e colegas de trabalho. O sepultamento ocorreu a pouco as 16:30 hs no Cemitério Memorial Park, no Bairro Universitário. O Governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou três dias de luto em homenagem ao coronel.