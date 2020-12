Em uma solenidade realizada no plenário do Tribunal Pleno, no Tribunal de Justiça, na tarde de quinta-feira (17), a diretoria eleita para governar os destinos da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), gestão 2021/2022, foi empossada.

Em respeito às medidas de segurança adotadas para evitar a contaminação e a proliferação do coronavírus, poucos convidados estiveram presencialmente no plenário, já que o evento foi transmitido em tempo real, pelo youtube.

O primeiro a falar foi o juiz Eduardo Eugenio Siravegna Jr, que presidiu a entidade na gestão 2019/2020. Ele destacou a honra e o privilégio de ser escolhido entre tantos colegas competentes e preparados para representar a magistratura sul-mato-grossense.

“Ao longo desses dois anos, com muita dedicação às causas da magistratura, todos os dias, procurei retribuir a confiança em mim depositada. Nesse sentido, busquei sempre o diálogo, a cordialidade e o respeito a todos os colegas. Nunca me furtei ao enfrentamento das dificuldades, e elas certamente foram muitas. Dessa forma, seguimos em frente, ora com derrotas, ora com vitórias, ora com erros, ora com acertos, e o resultado final está aí, para cada um de vocês avaliar o trabalho da Diretoria da AMAMSUL, biênio 2019/2020”.

Siravegna aproveitou o discurso para prestar contas das ações desenvolvidas nos últimos dois anos. Ele citou as reformas no auditório da Esmagis, da sede campo e da sede de Dourados. Lembrou ainda das parcerias estabelecidas para a efetivação do programa Residência Judicial e com a Faculdade Insted para pós-graduação.

Citou ainda conquistas para os inativos, o reconhecimento para o acúmulo de processos em primeiro grau; o Dameh, a criação da diretoria da Mulher Magistrada e garantiu que deixa em caixa para a próxima administração valores duas vezes e meia maiores do que recebeu. E tudo isso em tempos de pandemia.

“Este cenário, a despeito de tantas adversidades e algumas derrotas institucionais que enfrentamos ao longo desses dois anos, me permite dizer que o saldo é sim positivo, fruto de um trabalho memorável de toda a Diretoria da AMAMSUL. Diretoria fantástica, com colegas valorosos. Todos aceitaram o desafio e estiveram comigo até o final, sempre me apoiaram, incentivaram, valorizaram e, sobretudo, entenderam as minhas limitações e relevaram os meus erros. A todos ficam o meu reconhecimento e a eterna gratidão”, completou.

Ao concluir, Eduardo ressaltou que não são todos que se dispõem a sair de casa ou de seu gabinete para lutar pela magistratura. A estas pessoas, Siravegna deixou uma mensagem de fé, extraída do discurso de Theodore Roosevelt.

“O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue; que luta com bravura, erra e, seguidamente tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos, e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas, que não conhecem a vitória, nem a derrota. Muito obrigado!”

Giuliano Máximo Martins começou sua fala lembrando o alívio sentido por todos em ver findar o ano de 2020, em razão da pandemia, contudo, defendeu que de todas as situações impostas pelo coronavírus deve-se tirar um aprendizado. “E no meio desse turbilhão surge a oportunidade de servir aos magistrados do querido Estado de Mato Grosso do Sul, onde há mais de 14 anos integro a magistratura com muito orgulho e dedicação”, disse ele.

O novo presidente da AMAMSUL destacou números para mostrar o quanto trabalham os magistrados nos dois graus de jurisdição; apontou a distribuição de processos em 1º e 2º graus, lembrando que é no primeiro grau que o processo é instruído, com produção de todas as provas necessárias; apontou a taxa de congestionamento; a busca incessante por melhores resultados com o sempre valioso e indispensável trabalho intelectual dos magistrados.

“Vale sublinhar algumas das dificuldades de todos os magistrados, não sem antes destacar com letras garrafais como os juízes e desembargadores trabalham. Na realidade, trabalham demais. Muito além do horário forense. As cobranças, contudo, aumentam a cada dia e os magistrados continuam estudando mais e mais processos. É uma luta árdua, praticamente sem fim, que leva um certo tempo até o resultado final da prestação, a sentença ou o acórdão”, explicou.

Ciente da nova função que passa a exercer, Giuliano dispôs-se a buscar a conciliação entre os interesses dos magistrados de primeiro e segundo grau com o TJMS e demais carreiras jurídicas, OAB, servidores, classe política, a mídia e a população.

“Exatamente nisso que a gestão da AMAMSUL vai trabalhar, sempre com olhos em se manter uma boa comunicação com todos esses entes, com diálogo e argumentos, até mesmo porque a cidadania e o fortalecimento do Judiciário passam pelo debate democrático, sereno e amistoso entre as entidades”, disse.

Ao encerrar, o novo presidente agradeceu aos colegas da Chapa União e Força pela abertura de diálogo e pelo compromisso com a AMAMSUL pelos próximos dois anos, ressaltando esperar que a relação seja amistosa, em favor dos magistrados de Mato Grosso do Sul. Ele fez um agradecimento especial a Eduardo Siravegna pelo apoio fundamental recebido.

“A missão está apenas se iniciando. Que tenhamos muita luz para escolher o caminho, paciência para saber o momento e sensibilidade para decidir a maneira de atuação. Tudo para que sejamos dignos dos cargos que ocupamos a partir de agora. Avante, AMAMSUL!”.

O Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, presente na solenidade, em um discurso conciso, cumprimentou Siravegna pela administração à frente da AMAMSUL, ressaltando que acompanhou sua trajetória nesses dois anos e foi testemunha de sua dedicação e do seu trabalho.

Ele parabenizou também o juiz Giuliano pela posse, citando que a magistratura sul-mato-grossense está de parabéns porque, com reflexão e responsabilidade, lançou uma chapa de coalizão.

“Isso representa força. A união é nossa força. Sempre me preocupou a união para fortalecer a magistratura. Tanto é assim que, junto com Eduardo Siravegna, fizemos uma parceria unindo pensamento e trabalho do TJMS e da AMAMSUL, porque esta, embora seja uma associação de classe, congrega os magistrados, aqueles que diariamente estão preocupados em atender os jurisdicionados, dando a cada um o que lhe é de direito. Ora, se a AMAMSUL agrega os magistrados, não é somente uma entidade, ela faz parte do Poder Judiciário”, garantiu o desembargador.

Prestigiando a solenidade por videoconferência, a presidente da AMB, Renata Gil, agradeceu a Siravegna pela luta em prol da classe enquanto presidente da associação de MS e desejou sorte a Giuliano, ao mesmo tempo em que falou sobre a importância do movimento associativo robusto, destacando a atuação da AMAMSUL.

“A Associação dos Magistrados de MS é um braço forte de trabalho dentro da AMB. Agradeço ao Eduardo por laborar junto à entidade. Quanto mais fortes formos, mais consolidaremos o Poder Judiciário tal como ele está estampado na nossa Constituição, que tem todos os remédios para as dores da sociedade e toda a proteção da magistratura. Parabéns, Giuliano. Sucesso a todos que chegam para fortalecer o movimento associativo. Contem com a nossa AMB”, afirmou ela.

Compõem com Giuliano Máximo Martins (Presidente), a nova diretoria da AMAMSUL os magistrados Cláudio Müller Pareja (1º Vice-Presidente), Elizabete Anache (2ª Vice-Presidente), Joseliza Alessandra Vanzela Turine (Secretária), Ellen Priscile Xandu Kaster Franco (Secretária-adjunta), Mário José Esbalqueiro Jr. (Tesoureiro), Simone Nakamatsu (2ª Tesoureira), Kelly Gaspar Duarte Neves (Diretora de Interior), Larissa da Silva Castilho Farias (Diretora Social), Alessandro Pereira Leite (Diretor de Patrimônio), Deyvis Ecco (Diretor de Esportes), Albino Coimbra Neto (Diretor de Tecnologia da Informação), Olivar Augusto Roberti Coneglian (Diretor da Esmagis), Jacqueline Machado (Diretora de Prerrogativas), Camila de Melo Mattioli Pereira (DiretoradaMulher Magistrada), Fernando Paes de Campos (Diretor do Dameh), Alexandre Bastos (Diretor de Gestão Institucional).

Como membros do Conselho Deliberativo assumem Ariovaldo Nantes Correa, Liliana de Oliveira Monteiro, Juliano Rodrigues Valentim, Mauro Nering Karloh, Roberto Hipólito da Silva Jr., Francisco Vieira de Andrade Neto, Rafael Gustavo Mateucci Cassia e Roberto Ferreira Filho.

Leia os discursos dos juízes Eduardo Siravegna e Giuliano Martins nos arquivos em anexo.

Para assistir à solenidade de posse, basta acessar https://bit.ly/3nuUWTV

