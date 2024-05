Emprega CG: Em parceria com atacadista, Funsat oferece 200 vagas em ação no dia 5 de junho

Ofertando 200 vagas em diversas áreas e funções, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com o Assaí Atacadista, vai realizar mais uma edição do Emprega CG na Sua Empresa, no dia 5 de junho. A ação será realizada no Assaí, localizado na Avenida Coronel Antonino, 3.810, com atendimentos das 8h às 13h.

As vagas disponíveis são para: operador de caixa; repositor; atendente setor frios/padaria; atendente de açougue; açougueiro; prevenção de perdas; auxiliar de depósito; conferente de mercadorias; desossador; auxiliar de cozinha; empacotador; ajudante de carga e descarga e operador de empilhadeira.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5825/5829).

Serviço:

Emprega CG na Sua Empresa (Assaí Cel. Antonino)

Data: 05/06/24

Horário: 8h às 13h

Endereço: Avenida Coronel Antonino, 3.810.