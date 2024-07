Empregadores podem cadastrar vagas em plataforma de emprego em Campo Grande

Plataforma digital permite o cadastramento de vagas de empregos por parte dos empregadores em Campo Grande. O site é gerido pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Agora, os empregadores não precisam mais se deslocar até a Funtrab ou telefonar para anunciar suas vagas. A plataforma online permite o cadastro de vagas de forma mais prática.

A plataforma pode ser acessada pelo site oficial, neste link, clicando o link ‘Anuncie sua Vaga de Emprego em Campo Grande’.

Como cadastrar?

Ao acessar o link ‘Anuncie sua Vaga de Emprego em Campo Grande’ no site da Funtrab, os empregadores devem preencher as informações necessárias para o anúncio das vagas. Após o cadastramento, o sistema analisa os dados e promove a oferta das vagas que são compatíveis com o trabalhador cadastrado.

Havendo interesse do trabalhador pelas condições oferecidas pelo empregador, ele será encaminhado para a entrevista de emprego através de uma Carta de Encaminhamento.

O trabalhador deve se dirigir à empresa portando a Carta de Encaminhamento. Na entrevista de emprego, a empresa contratante adota seus critérios de avaliação para seu recrutamento. A Funtrab não possui nenhuma responsabilidade sobre a entrevista de emprego, não podendo interferir no método de avaliação.

Caso haja a contratação do trabalhador, a empresa deve enviar a Carta de Encaminhamento datada, assinada e carimbada à Funtrab para registrar o retorno.