Empresa alvo do Gaeco faturou R$ 2,3 milhões de prefeitura em 5 meses

Além de garantir contratos que somam o montante de R$ 900 mil no intervalo de apenas quatro dias, a empresa Rocamora Serviços de Escritório Administrativo Eirelli já faturou R$ 2,3 milhões da prefeitura de Sidrolândia de janeiro até esta sexta-feira (19).

A empresa foi alvo da Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na última quinta (18) com objetivo de desmontar esquema de fraude em licitações que estava em operação há seis anos na cidade, segundo concluíram as investigações.

Rocamora já recebeu mais de R$ 2,3 milhões em valores repassados pela prefeitura desde o dia 1º de janeiro de 2023. Os valores constam nas despesas da prefeitura lançadas no Portal da Transparência do município.

Em apenas um dos contratos, a Rocamora já recebeu R$ 1,5 milhão para fornecimento de materiais e serviços como instalação elétrica, material de copa e produtos de higiene.

O que chama atenção na relação da prefeitura com a investigada pelo Gaeco é que o ramo de atuação da empresa é bastante diverso. A Rocamora fornece desde alimentos para merenda escolar, presta serviços de chaveiro, faz manutenção em ar-condicionado e até fornece vidros para a prefeitura de Sidrolândia.

Essa variedade no ramo de atuação da empresa foi um dos motivos que levaram os agentes do Gaeco a investigar a fundo as contratações da empresa.

Consultas cadastrais na Receita Federal revelam que a empresa Rocamora, com nome fantasia de P C Mallmann Negócios Empresariais, foi aberta em maio de 2019. Na época, a empresa declarou capital social de R$ 105 mil.

A atividade econômica principal da empresa, conforme informado à Receita, é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, porém, ao menos 46 outras atividades secundárias são listadas no cadastro nacional da empresa.

Entre os serviços estão Lavanderia, Atividade Paisagística, Comércio de Livros, Comércio de Motos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos e até Comércio Varejista de Tecidos.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), em nota afirmou que seguia os trabalhos normalmente nesta quinta, e que esperava o fim da operação para se manifestar. Até o começo da manhã desta sexta a prefeita não emitiu nova manifestação.