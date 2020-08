A montadora canadense Electra Meccanica desenvolveu um carro elétrico bastante interessante em tempos de isolamento social. Batizado de Solo, o pequeno carro possui apenas um assento e parece ter agradado o público, já que a empresa declarou já ter uma lista de espera de compradores interessados.

Com apenas duas rodas dianteiras e apenas uma traseira, ele possui uma carenagem que lembra um carro “normal”. Com duas portas, o Solo possui uma velocidade máxima de 128 km/h e leva 10 segundos para atingir 100 km/h. A bateria de 17,3 kWh pode ser totalmente carregada em apenas três horas e autonomia de 160 quilômetros Segundo Paul Riviera, CEO da Electra Meccanica, a ideia do carro surgiu com o fato de a maioria das pessoas dirigir sozinha. Mesmo com o momento a seu favor, já que a pandemia pede mesmo uma adequação a um novo modelo de transporte, a empresa investiu bastante para mostrar seu produto ao público. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, diversos anúncios em outdoors foram colocados nas principais rodovias que cortam a cidade promovendo o Solo. Apesar de focada primeiramente nos Estados Unidos, ao entrar no site da montadora e selecionar a opção de reservar o veículo, é possível escolher todos os países, inclusive o Brasil para a compra.

Para isso, é necessário dar algumas informações pessoais, como nome, e-mail, telefone, endereço, cidade e estado. O veículo, que não teve seu preço revelado, deve chegar aos seus compradores ainda em 2020.