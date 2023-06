Empresa da JBS inicia construção da maior fábrica de proteína bovina cultivada do mundo

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, iniciou a construção da maior fábrica de proteína bovina cultivada do mundo em San Sebastián, na Espanha. Com investimento de US$ 41 milhões, valor equivalente a mais de R$ 200 milhões, a primeira planta industrial em escala comercial da BioTech Foods está prevista para ser concluída em meados de 2024. A JBS é a acionista majoritária da empresa espanhola, líder europeia no setor de proteína cultivada, com uma participação de 51%.

O investimento é um marco nesse setor, já que a planta, quando finalizada, poderá produzir mais de mil toneladas de proteína cultivada por ano, podendo ampliar sua capacidade para 4 mil toneladas anuais a médio prazo, movimento este que contribui para diversificar ainda mais o portifólio de produtos da JBS. Espera-se que a proteína cultivada ajude a suprir o aumento de 135% na demanda global por proteína até 2050, segundo uma estimativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês).

“Como o maior produtor mundial de proteína, é nossa responsabilidade estarmos na vanguarda das iniciativas na intersecção dos alimentos com a tecnologia. A nova planta da BioTech coloca a JBS numa posição única para liderar o segmento e surfar esta onda de inovação. O novo hub em San Sebastián permitirá à BioTech Foods oferecer proteína cultivada como um produto inovador, que atenderá à demanda do consumidor por produtos alimentícios saudáveis, saborosos e sustentáveis”, afirma Eduardo Noronha, diretor da Unidade de Negócios de Valor Agregado da JBS USA e um dos responsáveis pela estratégia de proteína cultivada da JBS.

A nova planta será construída em um terreno de 20 mil metros quadrados, o que permitirá a expansão e adaptabilidade da instalação às necessidades de um mercado em constante evolução. A BioTech Foods planeja aumentar gradualmente sua capacidade produtiva para atender à crescente demanda dos consumidores. A empresa já identificou mercados-chave, como Austrália, Brasil, União Europeia, Japão, Cingapura e Estados Unidos.

Com biorreatores patenteados e tecnologia de ponta adaptada especificamente para a produção de proteína cultivada, a planta será equipada com os recursos necessários para alcançar o sucesso nesse mercado competitivo e inovador. Além do impacto econômico, a nova planta também trará benefícios sociais. A estimativa é que cerca de 150 pessoas serão empregadas, incluindo profissionais qualificados em pesquisa e desenvolvimento.

“A BioTech Foods conta com a tecnologia e a capacidade para produzir proteína em larga escala, de forma mais sustentável e inovadora, atendendo às necessidades comerciais ao redor do mundo. Com os desafios impostos às cadeias de abastecimento globais, a proteína cultivada oferece o potencial de estabilizar a segurança alimentar e a produção global de proteína”, diz Iñigo Charola, cofundador e CEO da BioTech Foods.

Além do empreendimento na Espanha, JBS vai construir um centro de última geração para pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e proteína cultivada em Florianópolis, Santa Catarina. O complexo, chamado de JBS Biotech Innovation Center, receberá um investimento de estimado US$ 60 milhões. O objetivo é desenvolver tecnologia de ponta 100% brasileira para produzir proteínas alternativas.