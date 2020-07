Em meio à crise do novo coronavírus, para ir até os supermercados, precisa redobrar nos cuidados de biossegurança, afinal, ninguém quer contrair esse vírus ou passar para outra pessoa.

Foi pensando nisso que o empresário Diego Bastos, resolveu inovar na praticidade e comunidade de sues clientes, entregando seus produtos em toda Campo Grande e região através do disque entregas.

Para quem busca qualidade e preço justo, o DR Cestas além de entregar em seu endereço, também aceita os cartões Visa, Mastercard e Elo. Precisando é só ligar nos telefones 67 99935-3775 ou 99207-8207, de segunda a sábado, das 7:30 às 18 horas.

DR CESTAS

A DR Cestas, atua no mercado alimentício com qualidade, fornecendo as melhores marcas e produtos selecionados, para melhor atender seus clientes. A empresa oferece ao cliente descontos para mensalistas, com o cartão fidelidade.

Segundo o empresário Diego Bastos, seu diferencial vai além de valores, ele frisa seu atendimento e agilidade na entrega. “Temos clientes já fidelizados, que fazem o pedido todo mês, seja pra ele ou para outra família. A empresa possui frota própria de distribuição e garante a entrega dos produtos com rapidez”, comenta.

ATENDIMENTO

Em época de pandemia, é melhor ficar em casa e precisando abastecer sua dispensa, lembre-se, você pode contar com a DR Cestas que vai até você, sem nenhum acréscimo no pedido, basta você ligar e fazer o pedido.

Bastos ainda diz que está buscando a cada dia melhor atender seus clientes. “Estamos buscando soluções para ajudar as famílias e minimizar o contágio do Covid-19, nosso pessoal trabalha com toda a segurança, seguindo os protocolos da OMS, trazendo tranquilidade aos clientes que ligam e fazem os pedidos”, finaliza.

Lembrando que a DR Cestas atende de segunda a sábado, das 7:30 às 18:00hs, aceitando todos os cartões de débito e, também trabalha com uma linha de crédito, sob consulta. Telefones (67) 99180-2518 e 67 99207-8207