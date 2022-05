Utilizando fotos de internet para vender imóveis, uma empresa em Campo Grande foi fechada nesta terça-feira (03) durante uma operação conjunta do Procon/MS, Creci/MS e a Decon/MS. De acordo com o registro, quatro pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão, sendo que três foram encaminhadas para a delegacia para investigação de associação criminosa.

O local foi interditado por não apresentar a autorização do Banco Central para prestar serviços de corretagem de consórcio e empréstimos e seguir com a publicidade enganosa, já que os vendedores de consórcios se utilizam de fotos na internet para vender casas e apartamentos através de um sistema de consórcio.

De acordo com o Conselho dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (CRECI/MS), a empresa havia sido fiscalizada no dia 13 de abril e tinha recebido um prazo para apresentação documental, o que não ocorreu. Agora permanecerá fechada até regularização.

Na ocasião, duas pessoas tinham sido presas e saíram sob fiança. Dessas, uma delas estava no local nesta manhã e, juntamente com outras duas pessoas, foram encaminhadas para a delegacia para serem investigadas por associação criminosa.

No momento da ação, um casal foi encontrado saíndo do estabelecimento após terem visto uma casa pela rede social. Eles só não deram a entrada na negociação por não terem o valor naquele momento.

“Mais uma vez a ação conjunta foi produtiva. A nossa intenção não é punir as pessoas, mas sim evitar que a população seja lesada. Reforçamos novamente que ao fazer a aquisição de um imóvel ou qualquer transação imobiliária é preciso verificar se a pessoa é corretora de imóveis e tem inscrição no conselho”, explica o presidente do CRECI-MS, Eli Rodrigues.

Em um outro estabelecimento fiscalizado pela manhã, na Capital, a empresa também foi autuada por propaganda enganosa, três pessoas foram multadas por exercício ilegal da profissão.

Corretores de Imóveis e população em geral podem denunciar atuação ilegal e irregularidades. As denúncias são anônimas. WhatsApp para denúncia: (67) 9 9234-8680. Você ainda pode consultar se o seu corretor de imóveis é habilitado pela busca no portal do Conselho: https://www.crecims.conselho.net.br/form_pesquisa_cadastro_geral_site.php