Empresa Reflorestar é um dos destaques do V Workshop de Mecanização e Colheita Florestal

A Reflorestar Serviços Florestais foi uma das patrocinadoras do “V Workshop de Mecanização e Colheita Florestal”, realizado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O evento ocorreu entre os dias 28 e 30 de junho, em Diamantina (MG), e contou com a participação de vários estudantes e profissionais do setor florestal, incluindo professores, pesquisadores, engenheiros e empresários.

O aperfeiçoamento contínuo das operações de colheita e carregamento de madeira reflorestada, impulsionado pelas inovações tecnológicas, é um dos objetivos da empresa. A Reflorestar Serviços Florestais reconhece a importância de reunir especialistas para discutir e analisar formas de aprimorar esse segmento em constante evolução. “Dividir nossa experiência com os demais participantes é de extrema importância para nossa equipe”, afirmou Igor Dutra de Souza, diretor florestal da Reflorestar Serviços Florestais.

Durante os três dias de evento, os participantes conversaram sobre os avanços e desafios nas operações de colheita, a logística para um transporte mais adequado, o manejo florestal 4.0 e a correta manutenção dos equipamentos. “Na oportunidade, explicamos sobre como atuamos no mercado florestal, atendendo às necessidades dos clientes em todas as etapas mecanizadas de colheita e carregamento de madeira”, complementou Souza.