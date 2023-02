A empresaria Thais Rocha Secundino (28) foi encontrada morta na última sexta-feira (3) no banco do passageiro do veículo, um Jeep/Renegade cinza na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, em Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Ela tinha cortes no pescoço e barriga. Por decisão da justiça dois suspeitos do homicídio estão detidos. A motivação do crime seria uma discussão entre Thaís e a suspeita sobre um dinheiro possivelmente desviado de uma das empresas. Thaís em seu Instagram possuía mais de 22 mil seguidores. A empresária informava ser dona da Adega Central e Angels Night Club, ambas na região da República, Centro de São Paulo. Ela costumava publicar fotos e vídeos das suas conquistas pessoais.