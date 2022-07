Empresário da Cacau Show da Rua Maracaju no centro de Campo Grande caiu no golpe do falso PIX e perdeu R$ 20 mil em chocolates. Os funcionários receberam os pedidos via WhatsApp e após confirmação dos pagamentos via PIX enviaram os produtos. Contudo os valores nunca foram depositados. Após o golpe o dono viu seus produtos sendo anunciado no Facebook. Após investigações os policiais localizaram um homem e uma mulher com os produtos guardados em sua casa. A dupla foi presa em flagrante presos pelo crime de receptação, e encaminhados para a DEPAC Centro. O delegado aplicou fiança de R$ 1,5 mil para ambos os acusados. Somente o homem pagou o valor e responderá ao processo em liberdade.