Empresário Carlos Bernardo lança pré-candidatura a prefeito de Ponta Porã

Durante a coletiva de imprensa, Carlos Bernardo destacou seu projeto sólido para a cidade, com foco nas áreas de saúde e assistência social. Seu compromisso é melhorar a qualidade de vida da população, promovendo políticas inclusivas e eficientes.

O anúncio da pré-candidatura ocorreu em uma reunião na Câmara Municipal, onde também estavam presentes líderes do PSOL e do Podemos. Álvaro Soares, pré-candidato pelo Podemos, também participou do evento. Além disso, alguns pré-candidatos a vereadores dessas siglas foram apresentados à comunidade, fortalecendo a diversidade de propostas para o futuro de Ponta Porã.

Fonte: Jornal Dourados Digital