Um homem identificado como sendo o empresário Reginaldo dos Anjos da Silva, de 49 anos, foi executado com aproximadamente dez disparos de arma de fogo na Rua Verde Louro, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

O autor estaria em uma motocicleta cor preta, quando surpreendeu a vítima, no momento em que limpava uma casa de sua propriedade, que alugava para festas, juntamente com sua mãe. O assassino, vestindo uma jaqueta preta, chegou, teve uma breve conversa e em seguida efetuou os disparos. O homem fugiu e está sendo procurado pela polícia.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Reginaldo, morreu no local do crime. Foram encontradas aproximadamente cinco perfurações no corpo, sendo na mão, perna, tórax e dois tiros atingiram a cabeça da vítima.

Equipe da Polícia Militar está pelo local, aguardando a chegada da Polícia Civil e Perícia. Reginaldo deixa dois filhos e também a esposa, que está grávida de 7 meses de gêmeos.