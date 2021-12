Um empresário foi atingido por vários disparos de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (17), quando chegava de carro em sua empresa, na Rua na Rua Antônio da Silva Vendas, região do Jardim São Lourenço, em Campo Grande. De acordo com informações divulgadas, o atirado estava em uma moto sem placas e com uma mochila do Ifood. Quando o empresário chegou na empresa, o suposto motoentregador foi a pé até o lado do passageiro e efetuou disparos contra o motorista. Após os disparos, o autor subiu na moto e fugiu. A esposa do empresário que também estava no veículo tomou a direção e seguiu até o posto de saúde mais próximo, do Bairro Tiradentes, onde procurou socorro. Informações são de que o estado de saúde do empresário é considerado grave.