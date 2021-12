BELA VISTA-MS (Correspondente) – Luiz Alberto Teixeira (59) foi executado no último sábado (18) no município. O empresário atuava no ramo de cerâmicas. Segundo informações o pistoleiro adentrou a residência da vítima e efetuou os disparos. A polícia os vizinhos relataram terem ouvido conversas e em seguida os disparos. o autor fugiu após o crime. As policiais civil e militar foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida. O corpo de Luiz foi removido e encaminhado ao IML (nstituto Médico Legal) de Dourados (MS). O sepultamento acontece nesta segunda-feira (20), em Campo Grande.